歌手の島袋寛子が７日、自身のインスタグラムを更新。イメージ一新の三つ編みショットを公開した。島袋は「タクシーの日。たくさんのあたたかいメッセージありがとうございました」と投稿。「こちらは祝ＴｉＤａｎ！２歳生配信の時の」と続け、眼鏡と三つ編み姿でくつろぐモノクロ写真をアップした。この投稿には「三つ編み姿の寛子ちゃん新鮮です」「写真にかわいいがたくさん溢れてる」などの反響が寄せられた。