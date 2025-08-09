◆エイジェックカップ第５６回日本少年野球選手権大会▽１回戦東村山中央ボーイズ（東京西）４―２浜松北ボーイズ（静岡）（８月２日・紀三井寺球場）２日に開幕した夏の全国大会・エイジェックカップ第５６回選手権大会は７日に決勝が行われた。東村山中央ボーイズ（東京西）は開幕戦で浜松北ボーイズ（静岡）と対戦。２年ぶり４度目の出場でうれしい初勝利を挙げた。※※※東村山中央は開幕戦で浜松北を下し