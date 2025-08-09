◆サッカー◇東海中学総体▽男子準決勝常葉大橘４−０中津川ＦＣ（８日・エコパ補助競技場）準決勝が行われ、常葉大橘（静岡２位）が中津川ＦＣ（岐阜２位）を４―０で下し、２０１６年以来９年ぶりとなる全国切符をつかんだ。ＦＷ市川翔（かける、３年）が前半５分にＦＫを直接決めるなど２得点と活躍。静岡学園（静岡１位）も帝京大可児（岐阜１位）に４―０で快勝し、５年連続の全国出場を決めた。県勢対決となった決勝は