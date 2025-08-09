◆米大リーグドジャース―ブルージェイズ（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースの右肩を痛めて負傷者リスト（ＩＬ）にしている佐々木朗希投手（２３）が８日（日本時間９日）、本拠地・ブルージェイズ戦を前に復帰後３度目のライブＢＰを行った。３イニングを想定しており、コールらを相手に計４６球で、打者９人に対して、安打性の当たりは１本、四球１。大谷翔平投手、ロバーツ監督らも熱