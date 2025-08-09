大雨の影響で、9日、鹿児島県内の交通機関では、運休や運転見合わせが発生しています。JR 【終日運休】 ▼日豊本線の鹿児島～西都城 ▼肥薩線の吉松～隼人 【始発から運転見合わせ】 ▼鹿児島本線の鹿児島中央～鹿児島 ▼鹿児島本線の鹿児島～川内 ▼吉都線の全線 ▼日南線の志布志～南郷 ▼指宿枕崎線は鹿児島中央～枕崎 【運休】 ▼特急「きりしま」の全列車 肥薩おれんじ