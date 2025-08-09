◆エイジェックカップ第５６回日本少年野球選手権大会▽小学生の部・準決勝滋賀大津ボーイズ（滋賀）４―３勝呂ボーイズ（埼玉西）（８月５日・大阪シティ信用金庫スタジアム）２日に開幕した夏の全国大会・エイジェックカップ第５６回選手権大会は７日に中学部の決勝が行われた。６日の小学部の決勝では滋賀大津ボーイズ（滋賀）が優勝した。東日本ブロックでは深谷ボーイズ、勝呂ボーイズ（ともに埼玉西）が４強入りした。