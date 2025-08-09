環境省と気象庁は、鹿児島県全域に熱中症の危険性が極めて高くなるおそれがあるとして、熱中症警戒アラートを発表しました。 9日の鹿児島県内は気温が著しく高く危険な暑さが予想されています。 ▼各地の予想最高気温は、 ・鹿児島市34度 ・阿久根31度 ・枕崎33度 ・鹿屋32度 ・種子島32度 ・奄美市名瀬34度 ・沖永良部32度 です。 環境省と気象庁は「熱中症警戒アラート」を発表し、室内ではエアコンを