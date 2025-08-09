８月１１日（月）の東京市場は山の日の祝日でお休みとなります。つきましては下記の時間帯でニュース配信を休止させて頂きます。 ニュース配信の休止期間 ８月１１日（月）７：００から１５：００頃まで 配信再開は８月１１日（月）の１５時頃を予定しています。