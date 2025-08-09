アメリカのトランプ大統領はウクライナでの停戦をめぐり、プーチン大統領と「間もなく」会談すると明言しました。現地時間の8日のうちに会談場所を発表するとしています。アメリカトランプ大統領「私はロシアのプーチン大統領と間もなく会談します」トランプ大統領は8日、ウクライナでの停戦をめぐり、ロシアのプーチン大統領と「間もなく」会談すると明言しました。現地時間の8日のうちに会談場所を発表するとしています。トラ