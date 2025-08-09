姫路信用金庫（本店：兵庫県姫路市十二所前町105）は、兵庫県立大学と共同で取り組む新製品・技術の研究開発や新分野への進出を目指す企業を支援するための助成金について、このほど2025年度の採択企業が決まり同本店内で贈呈式が行われた。この制度は、地域企業の技術革新や新事業の創出を後押しすることを目的に、大学と連携して研究開発を行う企業・団体に対し助成を行うもので、2005年の開始以来、今年で21年目を迎えた。