【モデルプレス＝2025/08/09】フジテレビでは８月16日21時より、土曜プレミアム『ほんとにあった怖い話 夏の特別編2025』を放送する。【写真】石原さとみ、第2子妊娠時のドレス姿◆「ほんとにあった怖い話 夏の特別編2025」歴代名作6本放送今や夏の風物詩にもなっている『ほん怖』は、実際に人々が体験した怖い話をリアルに描く、オムニバス形式のリアルホラーエンターテインメント。今年は番組史上初の試みとして“最恐選挙”を実