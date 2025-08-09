サッカーが理論的に分かったのは30歳を超えてから元なでしこジャパンの荒川恵理子は、ちふれASエルフェン埼玉の選手としてプレーを続けている。現役生活29年目のシーズンを迎える前に、「FOOTBALL ZONE」が独占インタビューを行った。第3回は、身につけた技術力とアマチュア契約でも選手を続ける理由を語った。（取材・文＝砂坂美紀／全4回の3回目）◇◇◇1997年にL・リーグ（当時の日本女子サッカーリーグ