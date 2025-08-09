俳優で映画監督の丈（59）が監督を務めた映画「ハオト」が8月8日に公開された。丈の父は「仮面ライダー」「サイボーグ009」などで知られる漫画家の石ノ森章太郎さん。丈はこれまで明かしてこなかった父との秘蔵エピソードを明かした。（望月清香）父・石ノ森さんは「漫画の王様」と称された漫画界のレジェンド。丈は物心ついたころから机に向かう父の姿を見てきた。「父は夜中もずっと机にかじりついていた。作品を作ってい