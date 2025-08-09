仕事をしていれば、誰しも「やりたくない」「面倒だ」と思う瞬間があるもの。そんな時、いつでも成果を残す優秀な人はどう対処しているのだろうか。登録者74万人を超えるYouTubeチャンネルであらゆる人生相談に乗る大愚和尚が、仏教の智慧を授ける。※本稿は、大愚元勝『絶望から一歩踏み出すことば 大愚和尚の答え 一問一答公式』（KADOKAWA）の一部を抜粋・編集したものです。何をやるのもめんどくさい……そんな時はどうしたら