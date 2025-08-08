鼠径ヘルニア（脱腸）は、腹部の内臓が鼠径部（太ももの付け根あたり）から飛び出す病気であり、痛みや不快感を伴うことが多くあります。患者の9割は男性ですが、女性にも起こりうるのだそうです。今回は鼠径ヘルニアの治療について、「東京たかはしクリニック練馬院」の高橋昂大先生に解説してもらいました。 監修医師：高橋 昂大（東京たかはしクリニック練馬院） 2010年日本大学医学部卒業。日本赤十字社医療センタӦ