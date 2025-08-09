総務省の調べによると、2023年に65歳以上で働く高齢者の数が914万人になった。65〜69歳に限れば、2014年には働く人の割合が40.1％だったのに対し、10年経った2024年には53.6％にまで増えている。60〜64歳、70〜74歳、75歳以上とどの層でも増加しているが、同時に2025年に発表された高齢社会白書によれば、経済面に不安を抱える高齢者は2020年の約64％から、2025年には約93％にまで上昇した。専門家からも「高齢者がやりたいと思