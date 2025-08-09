卓球の「WTTチャンピオンズ横浜2025」は8日、神奈川県の横浜BUNTAIで女子シングルスの1回戦が行われ、世界ランキング6位の張本美和（木下グループ）は同17位の申裕斌（韓国）と対戦。ゲームカウント3ー2で勝利し、2回戦進出を決めた。 ■中盤苦しむも最後は退ける 張本美は5選手がエントリーした今回の日本女子のなかで最高の世界ランキング6位。直近大会を2週連続で制するなど、好調を維持して地元大会