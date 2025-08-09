慰霊碑に供花した後、遺族の鈴木富佐江さんに声をかけられる天皇、皇后両陛下。右から2人目は日本遺族会会長の水落敏栄さん＝7月8日、ウランバートル郊外（代表撮影・共同）天皇陛下は歴代天皇として初訪問したモンゴルで、皇后さまと共に日本人抑留者の慰霊碑に拝礼し、苦難に思いをはせられた。旧ソ連による戦後の抑留はシベリアが知られる一方、モンゴルは歴史に埋もれていた。戦後80年の今年、陛下は「忘れてはならない