■今週の相場ポイント 1.日経平均は2週ぶり反発、一時4万2000円台 2.週明け日本株波乱、前週末の米雇用統計受け 3.米利下げ期待台頭、過度な警戒後退で買い戻し 4.TOPIX昨夏以来の最高値、内需株が牽引 5.週末大幅高、日本に米関税の軽減措置適用へ ■週間 市場概況 今週の東京株式市場で日経平均株価は前週末比1020円(2.5％)高の4万1820円と、2週ぶりに上昇した。 今週は波乱含みの地合いでスター