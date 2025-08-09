文部科学省の科学技術・学術政策研究所は８日、自然科学分野で質の高い「トップ１０％」論文数の順位で、日本は３年連続で世界１３位だったと発表した。日本は研究開発費、研究者数では３位だが、研究の質では低迷が続いている状況だ。同研究所は毎年、他の論文に引用された回数が上位１０％に入った注目度の高い論文数を、国別でまとめている。今回発表されたのは２０２１〜２３年の平均で、５年連続で中国が１位、米国が２