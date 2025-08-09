神奈川県警本部（資料写真）集合住宅１階の床下に遺体を埋めたとして、神奈川県警暴力団対策課と茅ケ崎署は９日、死体遺棄の疑いで、同市鶴が台、無職の男（４４）と同市赤羽根、無職の女（３８）を逮捕した。逮捕容疑は、共謀し、２０２４年４月下旬ごろから同年５月上旬ごろまでの間に男の自宅で亡くなった遺体を、同月上旬ごろに同宅の床下に埋めるなどして遺棄した、としている。同課は男女２人の認否を明らかにしていな