俳優・松本まりか主演のテレビ朝日系金曜ナイトドラマ『奪い愛、真夏』（毎週金曜後11：15）の第3話が、8日に放送された。【場面写真】これぞ『奪い愛』！修羅場すぎるラストシーン本作は、行き詰まった人生をリセットすべく、新たな一歩を踏み出した主人公・海野真夏（松本）と、元カレにそっくりな妻帯者の社長・空知時夢（安田顕）が、激しく葛藤しながらも惹かれ合い、禁断の愛に翻弄されていく。その2人を中心に、これ