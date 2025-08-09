俳優の菅野美穂（47）が、7日放送の日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン』内企画「ゴチになります」にVIPチャレンジャーとして出演。自宅で、驚きの場所で寝ていることを明かした。【写真あり】美肌がまぶしい！大胆“肩出し”の46歳当時の菅野美穂番組内で「熱帯夜に負けるな！夏のぐっすり快眠ゴチ」とし、睡眠にまつわるトークを展開。菅野は睡眠について聞かれ、「暑くて寝られないですね」と悩みを打ち明けた。司会