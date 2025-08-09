◇第107回全国高校野球選手権大会（8日、甲子園球場）全国高校野球選手権大会は8日、1回戦の4試合が行われました。花巻東(岩手)は、春の選抜で準優勝した智弁和歌山(和歌山)を下しました。1点を追う1回裏に赤間史弥選手(2年)の犠牲フライなどで逆転に成功。先発した萬谷堅心投手(2年)は9回156球の熱投でチームを2回戦へ導きました。敗れた智弁和歌山は2回以降何度もチャンスを作るもあと1本が出ませんでした。東洋大姫路(兵庫)は、