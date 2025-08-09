フジテレビで8月16日に放送される土曜プレミアム『ほんとにあった怖い話 夏の特別編2025』（後9：00）で、放送される歴代名作６本が決定した。そして石原さとみ主演の『S銅山の女』（2014年）は、初のデジタルリマスター化＆一夜限りの特別編となる。【貴重ショット】まだあどけなさ残る…2008年の石原さとみ今回は放送が始まって26年目にして初の番組史上初となる“最恐選挙”を開催。視聴者の投票をもとに選ばれた歴代名作6