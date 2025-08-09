3人組グループ・Number_i（平野紫耀・神宮寺勇太・岸優太）が、9日までにグループ公式インスタグラムを更新した。【動画あり】笑いが止まらない…Number_iの吹っ飛ばし合い“わちゃわちゃ”動画公式アカウントは、HZHBR「Nttn#16」の音源に合わせ、わちゃわちゃと戯れる3人の動画を公開。泣き笑いする絵文字を添えた。この投稿には「なんか楽しくなった」「吹っ飛ぶの上手すぎる」「めっちゃ面白い」「ホントになにやってん