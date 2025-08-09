自分も部下も、そして仕事の相手先も“ごきげん”でいられる環境を作ることは難しい。宮城県仙台市で建設業を中心とする会社を経営する一方で、YouTubeチャンネルで常に“ごきげん”な人柄を披露して、「あんな上司がいる会社で働きたい」と話題なのが、「ながの社長」こと長野雅樹さん。長野さんが「自分らしいごきげん」を見つけるまでには、さまざまな苦労があった。著書『毎日ごきげん無双！―上司も部下もストレスゼロな仕事