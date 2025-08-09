北海道にも暑い夏がやってきました。現在、Ｆビレッジでは、８月２４日まで「ＦＶＩＬＬＡＧＥＳＵＭＭＥＲＰＡＲＫ」と題し、ビアガーデンや縁日が開催されています。昨年に続き開催中の「肉祭り」では、ザンギや牛タン、ソーキそばなど全国各地の名店が勢ぞろいです。おいしいお肉をたくさん食べて、スタミナをつけて暑い夏を乗り切ってほしいなと思います。縁日もパワーアップしています。田宮選手の「ゆあビーム射的