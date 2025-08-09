元中京テレビアナウンサーで現在フリーの 磯貝初奈（はな）アナウンサーが、オードリーとのショットを公開した。９日までに更新した自身のインスタグラムに「３年ぶりにおじゃましたオドぜひをご覧くださった皆様、本当にありがとうございました…！久しぶりにスタジオでオードリーさんとお話しできて幸せの極みでした…！（放送はほぼほぼ勝負になってましたが、収録中は色々お話しさせていただいていた気がします。あれは夢