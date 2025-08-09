◆第１０７回全国高校野球選手権大会第６日▽１回戦東海大熊本星翔―北海（１０日・甲子園）第１０７回全国高校野球選手権大会（甲子園）の第６日第２試合で東海大熊本星翔と対戦する北海（南北海道）は８日、兵庫県内で全体練習を行った。大会４日目を終えて１年生はまだ登板しておらず、最速１４４キロ右腕・森健成（１年）は、同年代の投手で今大会最速の甲子園デビューを狙う。成長著しい北海のルーキー右腕が、大舞台