かつてNPBのオリックスでプレーし、今年3月、オリオールズの球団殿堂入りメンバーに選出されたアダム・ジョーンズ氏（40歳）が8日（日本時間9日）、ボルチモアでのオリオールズ―アスレチックス戦前の会見に登場。「とてつもない名誉だ」と感無量の表情で喜びを語った。ジョーンズ氏はマリナーズからトレードされた08年から18年までオリオールズに在籍。7年連続で25本塁打以上を放つなど活躍した。また、4度のゴールドグラブ賞