春闘最終集計5.25％、2年連続の高水準だが賃上げの状況は一様でない消費者物価上昇率が3％を超える状態が続いている。このため、名目賃金が上がっても、実質賃金がなかなか上がらない。ただし、賃上げの状況は、日本経済のあらゆるセクターで一様であるわけではない。企業規模や業種、そして学歴などによって賃上げ率にはかなりの差がある。大企業では名目賃金上昇率が高く、したがって実質賃金上昇率がプラスになる半面で、