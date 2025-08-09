お笑いコンビ「千鳥」の大悟（45）が8日に放送されたフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）に出演。今でも印象に残っている教えを振り返った。酒ビンが大悟に止まると「先生でもいいし先輩でもいいし、近所の人でもいい。衝撃的にこの人の教え覚えてるな、みたいな。この人に言われたコレ。あの時のあのタイミングやからか忘れられんなぁみたいな」と切り出した。自身は「瀬戸内海の小さい何もない島で生まれた