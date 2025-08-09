なんだかずっと具合が悪い……わけもなくイライラするし不安になる……病院で検査しても原因がわからない。心や体の様々な不調や症状の正体は「自律神経の乱れ」かもしれません。自律神経の名医・小林弘幸順天堂大学医学部教授の『1週間で勝手に自律神経が整っていく体になるすごい方法』（日本文芸社）より、自律神経が乱れるとどのような不調が現れるのかを紹介します。結局「しんどい」の原因は自律神経の乱れなんとなく体が