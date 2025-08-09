最低賃金を上げた韓国に平均年収で抜かれた日本「このバカやろう！最低賃金の引き上げなんかよりも大事なことがあるだろ！」「最低賃金を引き上げると、経営が苦しい中小企業はバタバタ倒産して、日本経済はもっと悪くなるだろ！そんな基本的なこともわからないのか？」2025年度の最低賃金（時給）について、中央最低賃金審議会の小委員会が過去最大の引き上げとなる全国加重平均で63円を引き上げ1118円とする目安をまとめた。こ