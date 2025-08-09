大学生のころから白髪が生え始め、長年コンプレックスを抱えていたゆうゆう（＠yu___ko.831）さん。20代から白髪染めをずっと続けてきましたが、41歳のときに大きな決断をくだします。 【写真】「白髪のイメージが変わるかも」ゆうゆうさんの美しい髪型（全12枚） 「白髪はマイナス」見た目への消えない渇望感 白髪染めをしていたころのゆうゆうさん ── グレイヘアが素敵なゆうゆうさんですが、20代