プロ野球セ・リーグは8日、各地で3試合が行われました。首位阪神は、6位ヤクルトと対戦。4回に佐藤輝明選手の30号ソロで先制しますが、その後は投手戦となり1-0のまま9回へ突入します。しかし先発の伊藤将司投手は9回、1アウト3塁とするとオスナ選手のセカンドゴロをフィルダースチョイスで同点に追いつかれます。そのまま延長に入ると12回、5番手の湯浅京己投手が2アウト満塁とされると継投した桐敷拓馬投手が2点タイムリーを浴び