全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は８日、新たに剣道、相撲、重量挙げ、空手が始まり、計１０競技が５県で行われた。フェンシング男子フルーレで愛工大名電の西村健也選手が準優勝した。終盤に粘り見せるも…フェンシング男子フルーレに初出場した愛工大名電の西村健也選手（３年）は決勝で敗れ、涙をのんだ。序盤、相手の勢いに押された。立て続けに点を奪われ、会場の空気も相手に傾く。それでも、「ここまで