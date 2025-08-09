【カイロ＝田尾茂樹】イスラエル政府は８日未明、パレスチナ自治区ガザ全域の占領に向けた新たな作戦を治安閣議で承認した。まずは北部ガザ市の制圧に乗り出す。イスラム主義組織ハマス打倒を目指し、作戦は段階的に拡大していくものとみられる。戦闘のさらなる長期化は避けられず、一層の犠牲者増加や人道危機拡大が懸念される。首相府は発表で「ハマスを打倒するというベンヤミン・ネタニヤフ首相の提案」が承認され、「軍が