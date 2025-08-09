タレントの重盛さと美（36）が8日に放送されたフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）にゲスト出演。父親から「世に出るな」と言われていたことを明かした。「今でも心に残るあの人の教え」というトークテーマで、重盛は「ずっとお父さんに“いいかさと美、世に出るな”って言われてた。“世に出るな。パパの会社で働け”って言われて育ちました」と振り返ってスタジオを笑わせた。この父親の言葉により「出たく