＜杉本真子アナウンサー＞ 「厳しい夏の日差しがとっても柔らかな光に変わりました。涼しげな感じがします。実はこれ、静岡生まれの日傘なんです」 【写真を見る】『挽き物』に『注染染め』日傘を通して伝えたい静岡の伝統技術 厳しい暑さを前向きに【しずおか産】 最大の特徴はしずおかの伝統技術が詰まっているんです。生み出したのは静岡市の藤田屋、1919年から続く、雨具の専門店です。 ＜杉本アナウンサー