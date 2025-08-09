9日午前6時40分、鹿児島県と気象台は、薩摩川内市、薩摩川内市甑島、霧島市、いちき串木野市、姶良市に出していた土砂災害警戒情報を解除しました。＜全警戒解除＞大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりましたが、引き続き局地的に土砂災害が発生する場合もありますので、十分注意してください。＜解除された市区町村＞・薩摩川内市・薩摩川内市甑島・霧島市・いちき串木野市・姶良市