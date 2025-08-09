フリーアナウンサーの徳光和夫さんが９日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。番組では、８日の「ＪＥＲＡセ・リーグ」で首位を独走する阪神の佐藤輝明内野手がヤクルト戦で両リーグ最速の先制３０号ソロを放ったことを報じた。球団の日本人選手で１９８２年の掛布雅之以来、４３年ぶり。試合は延長１２回、ヤクルトが３―１で阪神を破った。徳光さん