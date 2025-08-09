両院議員総会で続投を表明する石破首相。次に総選挙となった場合、「まともな政党」が使うべき「わかりやすいキャッチコピー」は何だろうか（写真：ブルームバーグ）前回の「日本株を売る『絶好のタイミング』がやってきた」（7月26日配信）をひとことで要約すると、「参政党躍進の理由は、『革命ごっこ』というエンターテインメントを提供したこと」であった。さらに、二言（ふたこと）で要約するなら、それは2001年の小泉政権に