Ãø¼Ô¤Î¤¿¤«¤Ï¤·»Öµ®¤µ¤ó¤Ï¡¢Èà»á¤È¤Î¾­Íè¤ò¹Í¤¨»Ï¤á¤¿¤³¤È¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢30ºÐ¼êÁ°¤Ç¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÇÄê´ü¸¡¿Ç¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¥Ð¥»¥É¥¦ÉÂ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬½é¤á¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¥Ð¥»¥É¥¦ÉÂ¤¬¸¶°ø¤Ç¤·¤¿¡£¤ª¤Þ¤±¤Ë¶¯Ç÷À­¾ã³²¤â¡ª¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à¡Ö¥Ð¥»¥É¥¦ÉÂ¡×¤Ï¡¢1000¿Í¤ËÌó1¿Í¤Î³ä¹ç¤ÇÈ¯¾É¤¹¤ë¿È¶á¤ÊÉÂµ¤¡£¹Ã¾õÁ£¥Û¥ë¥â¥ó¤¬²á¾ê¤ËÊ¬Èç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Àº¿À¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Æ°µ¡¤äÁá¤¤