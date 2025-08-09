【全2回（前編／後編）の前編】石破茂首相（68）本人によるオフレコの肉声からは、続投と退陣の間で揺れ動く、本音が読み取れる。一方、“保守復権”を掲げて自民党総裁選出馬に意欲を示す高市早苗前経済安保相（64）もポスト石破の最右翼と目されながら、党内では苦境に立っているという。＊＊＊【写真を見る】いつになくサマになってる……石破首相の「超高級オーダースーツ」姿“ヨレヨレ”と心配された普段の着こなしと