九州南部では、9日夜遅くにかけて土砂災害に厳重に警戒してください。 九州北部にある前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、九州南部では10日にかけて大気の状態が非常に不安定となる見込みです。 6日の降り始めからの雨量は霧島市福山町牧之原で574．5ミリ、霧島市溝辺で558．0ミリとなっています。 九州南部では、9日朝まで局地的に雷を伴った激しい雨が降り大雨となる見込みです。 9日に予想される1時間雨量は多い所