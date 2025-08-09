◇卓球WTTチャンピオンズ横浜2025(7日〜11日、横浜BUNTAI)卓球の国際大会、WTTチャンピオンズ横浜2025は9日に男子シングルスのラウンド16が行われます。日本勢では、張本智和選手、松島輝空選手、戸上隼輔選手の3選手が進出。篠塚大登選手、宇田幸矢選手は1回戦敗退となっています。張本選手はシェルベリ選手、松島選手はモーレゴード選手と共にスウェーデン勢との対戦。戸上選手はデンマークのリンド選手と対戦します。【日本勢の