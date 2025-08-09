2025年の夏休み、東急電鉄が親子で楽しめる特別企画として、「おもちゃがいっぱい! のるるんとめぐろう! 東急線電車スタンプラリー2025 with TOKYOおもちゃショー」を開催しています。期間は2025年8月31日(日)まで。本スタンプラリーは国内最大級の玩具展示市「東京おもちゃショー」とコラボしており、「おもちゃ箱を探す旅」をテーマとしています。「東急線を遊びつくせ！コース」、「夢のフェスティバルを満喫！コース」、「未知