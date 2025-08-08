デザイナーのキシ セイコウが手掛けるファッションブランド「エーエムダブリュービー（AMWB）」が、2026年春夏シーズンにデビューする。 【画像をもっと見る】 キシは、2018年にニューヨークのパーソンズ美術学校 ファッションデザイン学科を卒業。アパレルOEMを行う商社などでデザイナーとして経験を積んできたが、「大量生産を前提とした服作りに疲弊した」ことから独立を決意した。以降、ファッションデザインからは距離を